Milan-Inter, Inzaghi ha scelto il portiere in Coppa Italia! Una conferma

A poche ore da, semifinale di andata di, mister Simoneha sciolto definitivamente il dubbio sulche partirà titolare nel derby in programma alle 21. UNATRA I PALI – A difendere la porta dell’nel derby dicontro ilsarà Josep Martinez. Simoneha deciso di premiare ilspagnolo,ndolo tra i pali nella competizione nazionale, nonostante il ritorno a piena disposizione di Yann Sommer. Una scelta di continuità e fiducia, maturata dopo le ottime prestazioni offerte da Martinez nei turni precedenti della. L’exdel Genoa ha già avuto modo di mettersi in mostra in questa edizione della, sostituendo Sommer quando lo svizzero era ai box per infortunio. Contro Udinese e Lazio, Martinez ha offerto prestazioni solide e sicure, dimostrando reattività tra i pali e grande capacità di gestione del gioco con i piedi.