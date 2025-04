Inter-news.it - Milan-Inter, Inzaghi conferma la coppia! La probabile formazione

L’si avvicina al derby d’andata di semifinale di Coppa Italia contro il. Simonehato le sue scelte della vigilia per la. SCELTE – Simonenon ha più nessun dubbio per l’undici di questa per. Il quarto derby stagionale lo giocheranno uomini diversi rispetto a quelli visti domenica contro l’Udinese. Il primo cambio riguarda ovviamente il portiere: Josep Martinez prenderà il posto di Yann Sommer come già accaduto nelle precedenti gare di Coppa Italia. In difesa cambia tutto rispetto all’ultima di campionato. Yann Bisseck a destra sostituirà Benjamin Pavard, Stefan de Vrij sarà al centro, a sinistra infine Alessandro Bastoni che invece era squalificato nella giornata di A.– A centrocampo un solo cambio è previsto: Davide Frattesi sarà nuovamente titolare, ma non al posto di Nicolò Barella.