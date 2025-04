Inter-news.it - Milan-Inter, il quarto derby di cinque sia quello dove invertire il trend

Leggi su Inter-news.it

apre un nuovo capitolo deidio, quelli validi per le semifinali di Coppa Italia. Stasera l’andata alle ore 21: è ilincrocio in stagione fra le due squadre, con la necessità di lasciare alle spalle i tre precedenti.SUPERARE L’OSTACOLO – Per l’di questa stagione, che ha vinto contro avversari quotatissimi, c’è una macchia da cancellare: icol. Una delle rarissime sbavature finora, perché su tre stracittadine non è arrivato nemmeno un successo. Non solo: la terza sconfitta su tre è stata evitata solo nel recupero, fra pali e rigore negato. E le due partite perse sono arrivate a loro volta allo scadere, fra cui la finale di Supercoppa Italiana. Questoè “solo” il primo round, perché poi ci sarà il ritorno fra tre settimane, ma bisogna rimettere a posto le cose.