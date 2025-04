Inter-news.it - Milan-Inter, i diffidati e gli squalificati per le semifinali di Coppa Italia

Milan-Inter si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il primo dei due derby che mettono in palio la finale.

mercoledì 2 aprile ore 21 (andata)

Milan diffidati: Filippo Terracciano.
Milan squalificati: nessuno.

Inter diffidati: Denzel Dumfries.
Inter squalificati: Kristjan Asllani (una giornata).