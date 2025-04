Inter-news.it - Milan-Inter, Correa più di Arnautovic! La probabile formazione di Inzaghi – TS

Questa sera alle ore 21 ci sarà, semifinale d’andata della Coppa Italia. Joaquinè favorito su Markoper un posto in attacco, ladi Simoneper Tuttosport.– Le rotazioni continuano e Simonenon fa cambi sotto questo punto di vista. Tutto prosegue come programmato prima dell’inizio di quest’ultima parte di stagione. Markoha giocato con l’Udinese in campionato, mentre contro ilin Coppa Italia è il turno di Joaquin. Inil Tucu aiuterà Marcus Thuram, che dovrà prendersi grandi responsabilità considerata l’assenza del suo compagno di reparto Lautaro Martinez. A destra Matteo Darmian riceve la conferma, ma occhio perché a partita in corso è moltoun minutaggio più alto per Nicola Zalewski rispetto all’ultimo turno di campionato.