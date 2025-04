Internews24.com - Milan Inter, chance per Correa: i numeri dell’argentino contro i rossoneri

di Lorenza Giustizieri, altra occasione per: è lui l’uomo designato per affiancare Marcus ThuramJoaquinha un’importante opportunità nel derby di stasera, dove, a causa di un’emergenza in attacco e della necessità di ruotare i giocatori, avrà l’occasione di affiancare Marcus Thuram. Questo match rappresenta un momento cruciale per, che cerca di riscattare la sua carriera all’e alzare il proprio profilo in vista di un futuro che sembra allontanarsi dao.Statisticamente,ha avuto buoni risultatil’Hellas Verona, ma ha anchemiglioriil, con 7 vittorie in 16 incontri, 5 gol e 2 assist. Tuttavia, non ha mai segnato con l’in un derby, il che rende il suo rendimento in questa partita ancora più significativo.