Milan-Inter 1-1 il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per l’andatadi2024-2025.NIENTE DA FARE – Anche il quarto derby stagionale non sorride all’. Nell’andatadiè un 1-1 che rimanda il discorso qualificazione al ritorno, dove il pari non potrà essere un’opzione. A inizio ripresa, su grottesco rimpallo e altrettanto grottesca mancata marcatura di Yann Bisseck, viene di nuovo risvegliato Tammy Abraham dal letargo. Poi pareggia l’ex Hakan Calhanoglu, su assist di Joaquin Correa. Che ha giocato molto meglio di Marcus Thuram, fra i peggiori in campo alla pari di Davide Frattesi. Appuntamento fra tre settimane, quando si spera che ci saranno meno indisponibili rispetto a stasera.