Internews24.com - Milan Inter 1-1: Calhanoglu risponde ad Abraham! Tutto rinviato alla gara di ritorno

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 a San Siro per, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia: seguilo live con noipronto a San Siro per, lad’andata delle semifinali di Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!1? Primo squillo di Leao – Vince il rimpallo con Frattesi, poi punta Darmian sulla fascia sinistra e lo supera, il difensore nerazzurro lo abbatte.4? Insidiosa rimessa laterale da posizione offensiva battuta da Darmian – Bisseck sfiora di testa sul primo palo, la pattraversa tutta l’area di rigore rossonera e per poco non arriva nelle disponibilità di Correa.7?vento in ritardo di Thiaw su Thuram – Fallo sulla trequarti, Fabbri prima concede il vantaggio ai nerazzurri e poi torna indietro e fischia la punizione.