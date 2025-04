Juventusnews24.com - Milan Inter 1-1: Calhanoglu risponde ad Abraham, pari nella semifinale d’andata di Coppa Italia! Com’è andato il derby

di Redazione JuventusNews241-1:addi! Il resoconto deldi San SiroÈ terminato intà ildelladitra. 1-1 il risultato finale maturato a San Siro, che lascia ancora tutto apertissimo in vista del ritorno, che decreterà chi tra le dueesi staccherà il pass per la finalissima contro la vincente di Empoli-Bologna (0-3 per i felsinei l’andata).Ad aprire le marcature è stato Tammy, con un diagonale precisissimo nell’angolino che non ha lasciato scampo a Martinez. Il pareggio lo ha marchiato a fuoco, con uno straordinario gol dell’ex dalla distanza che ha fulminato Maignan. Juventus, ricordiamo, eliminata ai quarti ai calci di rigore dall’Empoli.