Milan-Inter 0-0 al 45? Frattesi a un passo dal gol nel finale!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la semidi andata della Coppa Italia (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti equilibrati in questo primo tempo, con siachepericolose in un paio di occasioni. Ci vanno subito vicini i nerazzurri, quando Correa lascia partire un tiro potente dal limite dell’area che Maignan blocca prontamente. Al 20? altra occasione, con una punizione dalla destra: Calhanoglu pennella in mezzo, sponda di testa di Bisseck per de Vrij, ma ancora una volta Maignan neutralizza il tentativo dell’olandese. Sei minuti dopo è ila rendersi pericoloso: Leao libero sulla sinistra si incunea in area e prova il diagonale sul secondo palo, Martinez evita il gol grazie a unvento con la gamba.