Milan Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo | accordo ad un passo

o, 2 aprile 2025 – Con il derby di Coppa Italia sullo sfondo, in casasi guarda anche al futuro e si prova a stringere i tempi per ilche, a meno di sorprese,. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stata la missione di una delegazione rossonera a Londra, che ha incontrato il dirigente nativo di BorgoVal Tidone e, stando a quanto trapela, le parti avrebbero raggiunto undi massima con la palla che ora passerebbe a tecnici e legali per limare gli ultimi dettagli e arrivare alle firme dei contratti. L’ex Juventus pare quindi definitivamente sorpassato la concorrenza di Igli Tare e Tony D’Amico. Una volta ufficializzato il suo approdo in rossonero, aspetterà il non facile compito portare esperienza nel ruolo alla dirigenza delche, dopo una annata ricca di pochi alti e molti bassi come questa, è finita nell’occhio del ciclone dei tifosi.