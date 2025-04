Milan da De Zerbi e Allegri al sogno Guardiola | chi sarà il nuovo allenatore

Leggi su .com

(Adnkronos) – Chiildel? Roberto De, Massimiliano, ma anche ilPep. A otto giornate dal termine del campionato, la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione. In attesa di scoprire se la squadra di Conceicao riuscirà ad accedere alle coppe europee, con la Champions League che appare ormai un miraggio visto l’attuale nono posto in Serie A e il -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, aello sono iniziate le riflessioni sul futuro. Difficile, almeno al momento, immaginare una conferma di Conceicao, succeduto a Fonseca, che dopo la vittoria in Supercoppa italiana ha deluso in campionato ed è entrato in rotta con parte dello spogliatoio. Il portoghese inoltre sta vivendo un momento di forte contestazione, rivolta soprattutto alla società, da parte dei tifosi.