Rompipallone.it - Milan, colpo di scena: la decisione di Furlani

, ladel CEOè definitiva: ma c’è un intoppo di non poco conto, ecco cosa sta accadendoIlscende in campo stasera per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara importante i rossoneri che può valere addirittura la stagione. La vittoria nella competizione permetterebbe, infatti, di mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana ma anche regalare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.Al momento l’unico modo per ildi centrare la qualificazione alle coppe considerato il nono posto in classifica dei rossoneri ed una situazione al momento davvero precaria. L’ultima sconfitta in campionato arrivata al Maradona contro il Napoli ha nuovamente frenato le ambizioni della squadra che ora vivacchia a metà classifica.