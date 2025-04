Amica.it - Michelle Williams saluta il suo amato pixie cut

Ancheha ceduto al fascino del bob, in versione micro e minimal. L’attrice 44enne per anni ha sfoggiato un cortissimocut biondo platino diventato una sorta di marchio di fabbrica, ma di recente è stata avvistata con un bob cortissimo che ricorda quello di Leslie Bibb in The White Lotus, serie diventata cult anche per le tendenze beauty.Il nuovo taglio diIl primo aprileè stata avvistata con il nuovo look a New York mentre promuoveva il suo nuovo film, Dying For Sex. Al posto dell’iconicoha sfoggiato un cortissimo caschetto che arrivava poco sotto i lobi delle orecchie.Nella versione dile punte erano girate verso l’alto, la riga laterale, in un’acconciatura dall’allure civettuola e molto “francese”. Invariato invece il biondo chiarissimo.