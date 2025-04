Laprimapagina.it - Michee: dal 4 aprile in radio “errori”

Dal 42025 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 21 marzo.In “”, l’artista italo-svizzeroguida gli ascoltatori in un viaggio autentico attraverso glidella sua vita. Racconta sia piccoli incidenti quotidiani, leggerezze e sbagli comuni, chepiù gravi, che hanno lasciato il segno. Tuttavia, invece di lasciarsi sopraffare dal passato, affronta tutto con un atteggiamento positivo: “Se cado, mi rialzo. Il passato non mi interessa – cerco solo di non ripetere gli stessi.”non è solo una canzone, ma un invito a guardare avanti, a vivere il presente senza rimpianti e a trasformare gli sbagli in lezioni di vita. Con una melodia accattivante e un messaggio profondo,sprona il pubblico a non arrendersi mai e a trovare la forza di ricominciare.