Ilnapolista.it - Michael Johnson lancia il Grand Slam Track, sfide tra i campioni della pista (Repubblica)

Laha intervistato, 57 anni, ex sprinter, detentore del primato del mondo per 12 anni sui 200 metri e per 17 sui 400, quattro titoli olimpici e otto iridati,il suo. Il 4 aprile si corre a Kingston, in Giamaica, il primo dei quattro meeting, seguiranno Miami, Philadelphia, Los Angeles. 48 racers, uomini e donne, provenienti da 17 paesi, più altri challengers, tre giorni di gare, montepremi da 12,6 milioni di dollari, 100 mila per chi vince, 10 mila per l’ultimo. «Le nuove generazioni vogliono duelli, scontri, sapere oggi chi è più forte e se lo sarà anche domani. Senza dover trascorrere tutta una giornata allo stadio, bastano due-tre ore die spettacolo e poi si torna a casa felici. Spettatori e concorrenti».: «l’atletica è lo sport più praticato al mondo»Saranno solo gare su: sprint brevi e lunghi, ostacoli alti e bassi, media e lunga distanza.