Ilgiorno.it - Miart, viaggio tra arte e cucina d'autore con gli Ambasciatori del Gusto in nove ristoranti

Milano, 2 aprile 2025 - Dal 3 al 28 aprile dieci tra le opere più importanti appnenti alla collezione di Fondazione Fiera Milano, saranno esposte all'interno diaderenti all'Associazionedel, ognuno dei quali inserirà nel proprio menù un piatto dedicato al mondo dell'. Si tratta della terza edizione di un progetto che coniugad', promosso dall'Associazione Italianadel, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, in occasione dila fiera internazionale dimoderna e contemporanea che si svolge ad Alliance Mico dal 4 al 6 aprile. L'obiettivo è quello di esaltare il Made in Italy come patrimonio culturale ed economico del 'sistema Italia'. L'evento rappresenta l'incontro di queste due eccellenze: da un lato l', nelle sue forme più innovative ed evocative, dall'altro laitaliana di qualità, per creare un dialogo tra questi due mondi, stimolando la curiosità del pubblico.