Tvzap.it - “Mi ha distrutta”: Alessandra Amoroso in lacrime, il motivo

Leggi su Tvzap.it

L’emozione è palpabile in un video pubblicato ieri, martedì 1° aprile 2025, da Michele Bravi. Nel filmato si vedecon gli occhi lucidi e la voce rotta. La cantante ha voluto condividere la sua grande emozione con i fan. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Sonia Bruganelli, svela il verodella rottura con Bonolis (e fa il confronto con Madonia)Leggi anche: Fabio Fazio in lutto: le sue parole toccano il cuore di tuttiinper il cortometraggio di Michele BraviIn un video privato pubblicato da Michele Bravi si vede la reazione dial cortometraggio Lo ricordo io per te, firmato proprio dal cantautore. Un’opera intensa e toccante che ha colpito profondamente la cantante pugliese, spingendola a condividere la sua emozione con i fan.