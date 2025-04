Ilfattoquotidiano.it - “Mi fatto una cosa inquietante durante un volo. Ho avuto paura del passeggero seduto dietro di me”: la disavventura di Danielle condivisa su TikTok

Di tutto si poteva aspettare la poveradella Virginia, tranne di ritrovarsi a finecon una acconciatura a sorpresa e assolutamente non richiesta.suha condiviso una storia, a tratti “” , come lei stessa l’ha definita.la durata di unAmerican Airlines da Charlotte a Los Angeles, ildi lei le avrebbe intrecciato i capelli.ha condiviso una foto della piccola e stretta treccia misteriosa sulla parte posteriore della sua testa. Inoltre, laker ha fornito e-mail stampate che documentavano il suo viaggio, evidenziando che il suoera partito alle 7 del mattino di sabato 15 marzo.Per completezza di informazione, e per dimostrare di non diffondere fake news,ha anche fornito dettagli specifici come il suo posto assegnato (23F) e il numero del(3051).