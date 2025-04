Quotidiano.net - Mette Fredriksen in Groenlandia: supporto alla sovranità tra pressioni USA

La Premier daneseè arrivata oggi in visita ufficiale a Nuuk, il cuore politico dellaper la prima volta in seguito al ritorno di Donald TrumpCasa Bianca: "Ho visto la discussione che si è svolta e vorrei dire a tutti i groenlandesi che ho un solo desiderio: fare tutto il possibile per prendermi cura di questo meraviglioso Paese e sostenere lain una situazione davvero difficile", ha dichiarato, al suo arrivo sull'isola artica. Nonostante leda Washington, la Premier ha deciso di aspettare fino a quando si fosse concluso il periodo elettorale e formato un nuovo governo a Nuuk prima di andare in visita. "Dobbiamo essere uniti in questo momento davvero, davvero difficile che lasta attraversando. Quando lasi trova in una situazione difficile, il Regno di Danimarca e quindi anche l'Europa si trovano in una situazione difficile", ha aggiunto, riportata dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.