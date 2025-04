Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledi 2 aprile 2025

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi, per. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1357m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordest. Allertepreviste: vento.Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1535m.