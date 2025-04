Lanazione.it - Meteo in Toscana: stop alla primavera, il caldo può attendere. Quanto dura la fase fredda

Firenze, 2 aprile 2025 – Ci attende un ritorno del freddo tra domenica e lunedì prossimi. Ilcontinua ad essere molto instabile. Ed è ancora decisamente presto per pensare ad un cambio dell’armadio. Le previsioniinTemperature ed escursione termica CambioMan standing in front of two different roads, one road warm climate and one road cold climate. The concept of changing seasons.freddo Le previsioniinDopo l’ingresso di arianella giornata di ieri, 1 aprile, oggi il tempo è in graduale miglioramento su tutta la. Secondo le previsioni, da domani, mercoledì 3 aprile, l’alta pressione dominerà la scena, garantendo giornate prevalentemente soleggiate almeno fino a sabato 6 aprile. Temperature ed escursione termica Le temperature massime torneranno a salire e già da giovedì potrebbero superare i 20 gradi nelle zone interne, tanto da arrivare localmente anche a 21-22 gradi.