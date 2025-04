Meteo a Roma oggi 2 aprile

Leggi su Funweek.it

Secondo le previsioni di il.it, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una temperatura tra i 6°C e i 19°C. Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio sono previste piogge e schiarite.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale su Il.it per eventuali variazioni delle previsioni.Funweek.