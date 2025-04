Ildifforme.it - Messina, omicidio Campanella: oggi l’interrogatorio di garanzia del 27enne

Leggi su Ildifforme.it

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sembrerebbe che la vittima sia stata aggredita da un compagno di corso, Stefano Argentino, che più volte avrebbe importunatorivelando atteggiamenti persecutori. Ilsarà sentitodavanti al Gip. Si ipotizza che il sospettato abbia avuto "l'appo di terzi in via di identificazione" per lasciare "agevolmente il luogo del delitto"L'articolodidelproviene da Il Difforme.