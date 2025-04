Tgcom24.mediaset.it - Messina, dolore e rabbia alla fiaccolata per Sara

"Facciamo rumore per". È il grido che precede il boato della folla riunita in Galleria Vittorio Emanuele a, in memoria diCampanella, la studentessa 22enne uccisa. Tra le decine di persone riunite c'è anche la madre di Ylenia Bonavera, uccisa da un'ex amica nel 2020 e vittima della violenza di genere, solo pochi anni prima, da parte dell'ex fidanzato che tentò di darle fuoco. "Quando ho saputo la notizia ho pensato, 'ma non finirà mai?'" racconta la donna.