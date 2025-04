Ilnapolista.it - Messi, il bodyguard: «C’è un problema invasioni di campo in Usa, non si risolve licenziandomi»

La guardia del corpo di Lionel, Yassine Cheuko, è stato bandito dal terreno di gioco durante le partite dell’Inter Miami per le eccessivedidei tifosi.Ildiche ha avuto il Daspo: «C’è undi invasione diin Usa, che non si»Cheuko ha deciso di esprimere la sua opinione nel programma House of Highlights. Le dichiarazioni sono riportate dal Guardian:«Non mi permettono più di essere in. Sono stato in Europa per sette anni, lavorando per la Ligue 1 e la Champions League, e solo sei persone hanno invaso il. Sono venuto negli Stati Uniti e in soli 20 mesi, 16 persone lo hanno già fatto. C’è un grossoqui, vorrei aiutare. Mi trovo bene con la Mls e la Federazione statunitense, ma avremmo dovuto lavorare insieme.