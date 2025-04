Lopinionista.it - Messa nel 20° anniversario della morte di San Giovanni Paolo II

Celebrazione presieduta dal card. Parolin mercoledì 2 aprile ore 15. In onda anche i documentari sulla figura deiIIROMA – Tv2000, mercoledì 2 aprile alle ore 15, trasmette in diretta dalla Basilica di San Pietro lanel ventesimodi SanII, presieduta dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Inoltre, alle 16.30 in onda il documentario di Tv2000 ‘II. Una storia insieme’ di Monica Mondo, e in seconda serata il documentario ‘II. L’atleta di Dio’, tratto dalla serie ‘I grandi Papi’, e diretto Luca Salmaso e Marco Marcassoli.Documentario ‘II. Una storia insieme’“II. Una storia insieme”, di Monica Mondo, con le testimonianze di coloro che, allora giovani, sotto la sua guida hanno cambiato la propria vita.