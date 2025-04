Mercato auto Italia a marzo immatricolazioni a +62% E oggi scattano i dazi di Trump

Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, a marzo immatricolazioni a +6,2%. E oggi scattano i dazi di Trump

ilno dell’torna a crescere, facendo segnare un +6,2%, percentuale che consente di chiudere il primo trimestre dell’anno con un calo contenuto a -1,6%. Sicché asono state immatricolate 172.223 nuovevetture, mentre nel trimestre 443.906. Cifre che, vale la pena ricordarlo, rimangono distanti dal periodo pre-Covid, rispetto a cui la flessione è del 17,5%. Il risultato positivo difa sì che, secondo le stime di Dataforce, per fine anno si possa raggiungere un volume di immatricolato complessivo di 1.605.000 unità.Leader delrimangono le vetture ibride (+23% a), che salgono al 45,4% di share nel mese (+6,4%) e al 45% nel cumulato trimestrale (+6,8%), con un 12,8% per le “full” hybrid e 32,6% per le “mild” hybrid in. Lea benzina cedono il 4,4%, rimanendo però al 26,7% di quota di(26,5% nel trimestre, -4,3%).