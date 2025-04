Lanazione.it - Mercatale, tranciato tubo del gas durante i lavori di scavo per la fibra

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 2 aprile 2025 - Una tubazione del gas è stata tranciatadiper laa San Casciano Val di Pesa (Firenze), nella frazione di. Subito segnalata, è già in corso l'intervento di ripristino e di messa in sicurezza del tratto danneggiato, in via Sidney Sonnino. A causare la rottura delche conduce il gas metano alle utenze, gli operai di un'azienda incaricata dalla società Open Fiber. Dopo l'intervento di vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino, fa sapere il Comune di San Casciano Val di Pesa, l'area è stata raggiunta dai tecnici di Toscana Energia per riparare il danno, bloccando la fuga di gas e garantire così la fornitura ai cittadini. Tuttavia si dovrà aspettare qualche giorno per la completa messa in sicurezza e l'apertura al transito della viabilità.