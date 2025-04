Oasport.it - Meravigliosa Elisa Longo Borghini! La campionessa italiana domina l’Attraverso le Fiandre. Terza Balsamo

Ladella UAE Team ADQ vince l’edizione 2025 di Attraverso le, corsa di 128,5 chilometri con partenza e arrivo a Waregem, arrivando da sola sul traguardo, con ventinove secondi di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, dopo un’azione solitaria di quasi trenta chilometri, culmine di una giornata da assoluta protagonista. Ladel mondo Lotte Kopecky della Team SD Worx – Protime vince la volata per la seconda posizione, si piazzadella Lidl-Trek che completa così il trionfo italiano.A settanta chilometri dal traguardo la belga Lotte Kopecky aumenta l’andatura, due chilometri dopo la prima a partire è la svizzera Marlen Reusser della Movistar Team, dal suo tentativo si forma un plotoncino di una ventina di unità che non riesce però ad acquisire un significativo margine di vantaggio.