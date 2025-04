Secoloditalia.it - Meloni sui dazi: «Evitare una guerra commerciale». Mattarella: «Sono un errore, l’Europa dia una risposta serena»

«Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili unache non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti né. Il che non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni». Giorgiaè tornata a ribadire la sua linea su come si debba rispondere aiUsa nel giorno della loro entrata in vigore, ampiamente annunciata da Donald Trump per la data di oggi, 2 aprile, ribattezzata “Liberation day”. Per le 22 ore italiane, le 16 negli Usa, si attende un discorso del presidente Usa, con il dettaglio delle misure. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio. Irappresentano un «profondo», ha detto il Capo dello Stato, sottolineando che da parte europea «serve unacompatta,, determinata».