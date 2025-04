Meloni punta a tutelare i prodotti alimentari dai dazi | La tassa sarebbe un danno anche per i consumatori americani

Leggi su Open.online

L’attesa per l’annuncio di qualie su qualiimporrà Donald Trump è quasi finita. Stasera alle 22 si saprà quale sarà stata la decisione del presidente Usa e quali saranno ipiù colpiti. Non è chiaro fino a che punto lo saranno quelliitaliani e Giorgia, nel corso di un evento di premiazione dei Maestri dell’arte della cucina italiana si mostra prudente: «Iagroitaliani sono richiesti in tutto mondo, a partire ovviamente dall’Europa. Bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione, con un export salito nel 2024 del 17%. Il mercato statunitense per noi è fondamentale, è evidente che l’introduzione di nuoviavrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani, e pensoun’ingiustiziaper molti, perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi può spendere di più».