Meloni | No a guerra commerciale con glI Usa Ma se necessario penseremo a risposte adeguate

“È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani”. Lo ha detto la premier Giorgia, al termine della cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana nel cortile d'onore di Palazzo Chigi. “Penso personalmente che sarebbe anche un'ingiustizia per molti americani perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha la possibilità economica di spendere di più". Il presidente americano Donald Trump ha già ribattezzato quello odierno come il “giorno della liberazione”, in cui verranno svelati, alle 16 ora locale negli Usa (le 22 in Italia), tutti i nuovi dazi che dovrebbero inaugurare una nuova “età dell’oro” per gli Stati Uniti. “Quello statunitense per noi è un mercato fondamentale” ha sottolineato la presidente del Consiglio, secondo cui è“lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili unache non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti e né l'Europa”.