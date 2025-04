Lettera43.it - Meloni e Lollo premiano il re del vino Cotarella, Draghi va dai gesuiti: le pillole di L43

«L’Italia è da sempre patria di saperi» (o forse intendeva sapori?), «l’Italia non è seconda a nessuno»: petto in fuori, Francescobrigida ha parlato a Palazzo Chigi, dal palchetto riservato a Giorgia. Niente paura, non è diventato lui il presidente del Consiglio: c’erano da assegnare i premi “Maestro della cucina italiana”. A proposito,ha sottolineato il «valore dell’agricoltura: l’Italia, in questo settore, è una super potenza». E lui ne è il ministro, guarda caso. In prima fila chi c’era? Riccardo, strapremiato dabrigida. Sì, proprio l’enologo – amico di Fratelli d’Italia e in passato ospite anche della kermesse di Atreju – che è stato oggetto di una puntata micidiale di Report, la trasmissione Rai di Sigfrido Ranucci.è considerato il più famoso winemaker d’Italia e uno dei più noti al mondo: tra i suoi clienti ci sono personaggi che si sono lanciati nella produzione delcome Massimo D’Alema, Bruno Vespa, Sting, Brunello Cucinelli.