Lookdavip.tgcom24.it - Melania Trump graffiante: ecco quanto costa il cappotto leopardato

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

I dazi imposti da Donaldentreranno in vigore immediatamente dopo l’annuncio del presidente americano, in programma per il 2 aprile alle 22 ora italiana. Un terremoto annunciato (e più volte ritrattato) che è destinato a scuotere le economie mondiali. Mentre i Paesi sono al lavoro sulle stime delle perdite,. sfoggia look da migliaia di dollari. La first lady, impegnata in un evento benefico a Washington DC, ha colpito con il suo outfit. Leopardata per le donneLa first lady posa con una delle donne premiateAppuntamento importante perche, il primo aprile, ha partecipato, in veste di co-organizzatrice, all’International Women of Courage Award. Insieme a lei c’era il Segretario di Stato, Marco Rubio. All’evento vengono premiate duecento donne di più di novanta Paesi, che si sono distinte per il loro coraggio, la loro leadership e il loro impegno umanitario, mettendo anche a rischio la propria vita.