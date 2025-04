Cultweb.it - Meglio il digiuno intermittente o la dieta ipocalorica? Gli esperti non hanno dubbi

Le strategie di perdita di peso sono da anni al centro dell’attenzione della comunità scientifica e del pubblico, alla ricerca del metodo più efficace e sostenibile per combattere l’obesità. Un nuovo studio pubblicato su Annals of Internal Medicine suggerisce che il, in particolare il regime 4:3 (tre giorni di restrizione calorica alla settimana), porti a risultati migliori rispetto allaquotidiana.I partecipanti cheseguito questo protocolloperso in media il 60% di peso in più rispetto a coloro chesemplicemente ridotto l’apporto calorico ogni giorno. La ricerca ha coinvolto 165 persone sovrappeso o obese, suddivise in due gruppi. Uno ha seguito unacon un deficit del 34,3% giornaliero, mentre l’altro ha praticato il, riducendo l’introito calorico dell’80% nei tre giorni dia settimana e mangiando senza restrizioni (ma con raccomandazioni salutistiche) nei giorni restanti.