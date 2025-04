Tvzap.it - Mediaset sarebbe pronta a rivoluzionare tutto: le ipotesi per i cambi di conduzione

News tv.: leper idi– Pier Silvio Berlusconi pronto aare ancora. Il numero uno diora vuole Amadeus su Canale 5 per contrastare il gigantesco successo di Stefano De Martino e di “Affari tuoi”. Un arrivo in parte già avvenuto: difatti Amadeus è stato giudice alla scuola di Amici di Maria De Filippi. ( dopo le foto)Leggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “Grande fratello”, Shaila lascia Lorenzo in direttaLeggi anche: Caos al “Grande Fratello”: ‘la festa dopo la finale finisce in rissa’, poi si scopre la verità: leper idiSecondo il settimanale Nuovo Tv l’arrivo di Amadeus sulle reti“dovrebbe cercare di strappare quanti più telespettatori possibili al sexy conduttore della prima rete, soprannominato “mister 6 milioni” per gli ascolti che porta a casa”.