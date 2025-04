Mediaset non avrebbe gradito il 'vaffa' di Del Debbio a Bottura e Giannini, lui pronto a mettersi in discussione

Leggi su Fanpage.it

Un'azienda in bilico tra tradizione e rinnovamento, che oscilla tra destra e sinistra senza una direzione chiara. Mentre i volti storici come Delcontinuano a garantire ascolti, i vertici inseguono improbabili innesti "di sinistra" come Scanzi, in quello che appare il più confuso tentativo di riposizionamento nella storia della TV italiana.