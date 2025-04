Quotidiano.net - Mediaset accelera sul polo europeo della tv con l’Opa sulla tedesca Prosieben

Milano, 2 aprile 2025 –allunga il passoGermania e lancia un'OpaSat. L’offerta pubblica d’acquisto, formalmente obbligatoria dopo il superamentosoglia del 30% del capitale, arriva da MediaForEurope al prezzo minimo previsto dalla legge: circa 5,7 euro per azione, contro una quotazione attuale di 6,5 euro. La mossa consente al gruppo italiano di consolidare il proprio ruolo nella società bavarese, senza dover affrontare, almeno per ora, una più impegnativa acquisizione totalitaria. L’interesse diperSat.1 è uno dei principali gruppi televisivi in Germania, attivo nell’intrattenimento, nella produzione e nella distribuzione di contenuti. Negli ultimi anni ha affrontato difficoltà nella gestione degli asset non core e ha mantenuto una struttura azionaria frammentata.