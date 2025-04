Unlimitednews.it - Media Usa, Trump ha rivelato ai suoi uomini più fidati che “Musk se ne andrà presto”

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente statunitense Donaldavrebbe confidato “alla sua cerchia ristretta”, fra cui i membri del suo gabinetto, che nelle prossime settimane Elonabbandonerà il suo attuale incarico nell’amministrazione. Secondo quanto riferisce il sito “Politico”, citando fonti riservate, il capo della Casa Bianca avrebbe ribadito la propria “soddisfazione” per l’operato dialla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge).La decisione di interrompere la collaborazione sarebbe dunque stata presa di comune accordo per consentire adi concentrarsi maggiormente sulle proprie attività. Lo stesso, secondo le stesse fonti, potrebbe assumere in futuro un più generico ruolo di “supporto” per la Casa Bianca. L’imminente ritiro di, secondo quanto sottolinea “Politico”, arriva in un momento segnato da una certa “insofferenza” da parte di alcuni esponenti dell’amministrazionee anche da diversi alleati esterni, che avvertono “frustrazione per la sua imprevedibilità” e vedono sempre più il magnate sudafricano come un peso politico.