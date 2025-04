Ilnapolista.it - McTominay, ovvero bentornato Scott il Braveheart dei giorni nostri

ildeiil rosso, un inglese naturalizzato scozzese, diventato napoletano. È bastata l’influenza di domenica scorsa per ricordarci quanto ormai non possiamo farne a meno. Uno con le guance rosse da ragazzo di paese di montagna degli anni 80 alla Cristian Ghedina, sano, ingenuo, tutto preso dalla scoperta del mondo. Uno a metà tra Alfa Alfa di Simpatiche canaglie e Pippi Calzalunghe, uno che ancora arrossisce con quella faccia da bambino discolo, vivaddio, e chi se ne importa se lo fa perché emozionato per i sessantamila del Maradona o perché affaticato per la corsa instancabile o perché con ancora in circolo qualche traccia delle pinte di birra scura della sera prima., uno che corre tanto e tanto veloce, alla Varenne ma con quella corsa quasi calciata in avanti, come un Unicorno che si tuffa nel mare di Castel Volturno dopo una lunga galoppata, direttamente dal campo di allenamento al bagnasciuga.