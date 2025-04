Tvplay.it - Mazzata Napoli: Osimhen ora preoccupa, il rischio è enorme

Leggi su Tvplay.it

Il club azzurro rischia grosso, ecco cosa sta succedendo: lo scenario è disastroso, i dettagli e le dichiarazioni degli esperti.Il futuro delè nebuloso. Se da un lato le prestazioni degli uomini di Antonio Conte stanno facendo brillare tutta la città, dall’altro Aurelio De Laurentiis sembra rischiare grosso quando si parla di giustizia sportiva. Il secondo posto in classifica, a soli tre punti di distanza dall’Inter capolista, è un risultato straordinario per una squadra che l’anno scorso navigava in acque piuttosto turbolente.ora, il(LaPresse) tvplay.itQuella che però sembra un’operazione ormai vecchia, continua a risuonare nelle orecchie della dirigenza azzurra. Si tratta dell’indagine relativa al cartellino di Victor, acquistato da Aurelio De Laurentiis nell’estate del 2020 per circa 80 milioni di euro.