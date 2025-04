Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio al polo Inalca. Il cane-detective dei pompieri a caccia di innesco doloso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il disastro dell’all’nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso è ancora sotto gli occhi di tutti: indagini, paura per la presenza di amianto e cassa integrazione per i dipendenti. Proseguono intanto anche le indagini per capire cosa sia successo quella mattina e il sospetto che si sia trattato di un gestonon è per nulla sopito. Tanto che ieri nel grande spazio bruciato è arrivato dalla Sicilia Max, un pastore belga di quattro anni. Max è è l’unicoin Italia specializzato nella ricerca degli acceleranti di fiamma sugli incendi. In pratica, Max è stato chiamato a stabilire se qualcuno abbia dato volontariamente fuoco allo stabilimento industriale. Il pastore belga ha ispezionato, assieme al suo conduttore, ildi lavorazione delle carni: la ‘visita’ è stata organizzata durante un sopralluogo dei vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendi dell’Emilia-Romagna (Nia).