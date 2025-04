Secoloditalia.it - Maxi blitz contro la banda dei maranza terrore di Milano: 50 arresti per rapine e ricettazione (video)

Le bande di ragazzini nordafricani di seconda generazione, i cosiddetti; la base logistica in un appartamento occupato; la sfacciataggine del costante via vai, a qualsiasi ora del giorno e delle notte, sotto casa del ricettatore rumeno. È uno spaccato dello sbando in cui versaquello che emerge da un’importante operazione di polizia che ha sgominato un sistema ben rodato di scippi,e traffico della refurtiva all’estero. L’operazione della squadra mobile ha portato all’arresto di 18 minori e al fermo di 32 maggiorenni, anche loro per lo più giovani, che rispondono a vario titolo di associazione per delinquere,, riciclaggio e rapina. In particolare 41 sono stati gliper rapina e 9 quelli per riciclaggio. Alcuni dei destinatari dei provvedimenti sono già detenuti.