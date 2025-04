Pordenonetoday.it - Mauro Corona litiga con Bianca Berlinguer, poi si scusa: «Ho fatto un pesce d'aprile»

Leggi su Pordenonetoday.it

Acceso diverbio in apertura a È sempre Cartasu Rete 4. Nella puntata di ieri, martedì 1°ha subito rimproveratoper aver nuovamente mostrato in primo piano un libro di cui aveva già parlato in diverse occasioni.«Questo libro in primo piano.