Maurizio Scanavino lascia Gedi, si dedicherà a tempo pieno alla Juventus

sarà concentrato asulla. L’amministratore delegato del club bianconero hato la presidenza del gruppo editoriale, ruolo che verrà ora ricoperto da Paolo Ceretti: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai colleghi, ai consiglieri eproprietà per il sostegno, la fiducia e l’amicizia che ho ricevuto durante tanti anni di lavoro», ha detto. «È stato un onore e un privilegio lavorare in questa società: ai colleghi e aauguro il meglio per il futuro».La carriera di: dal gruppo Fiat ai vertici della JuveTorinese, classe 1973, l’attuale ad della Juve ha iniziato nella società di consulenza Accenture, per poi, nel 2004, entrare nel gruppo Fiat. Tre anni più tardi è entrato a far parte del settore editoriale, diventando direttore dell’area digitale e marketing de La Stampa.