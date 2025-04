Ilgiorno.it - Maurizio Cattelan apre la Design Week: oltre 100 persone alle 7 in piazza Duomo

Tra i cartelli sollevati al cielo, con la Madonnina sullo sfondo, si legge "Pensati risorto", "The planet is lava", "Giace qui da qualche parte", "Sapore di sale, sapore di male", "Penso dunque muoio". Sui volti, lo slogan timbrato "Smile is the end". Il sorriso è la fine. Un modo per esorcizzare la morte e per allontanarla con ironia (e arte). Il primo evento In7 si celebra così il primo evento dellacon l'artista contemporaneoal centro della folla che ha risposto "sì" al suo invito; a fianco il giornalista e divulgatore Nicolas Ballario, il direttore del Museo del '900 Gianfranco Maraniello - ente che ha promosso la manifestazione insieme a "Living" - e l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi. Così la settimana in cui, più delle altre, il mondo guarda Milano, comincia dalla fine.