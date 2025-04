Amica.it - Mathilde del Belgio in Vietnam: la sua reazione allo strano caffè tradizionale

Durerà quattro giorno la visita di Stato di re Filippo e della reginain. La coppia è atterrata ad Hanoi nella notte tra domenica e lunedì e ieri, 1° aprile, ha dato il via al tour nel Paese del sud-est asiatico. Un viaggio, il loro, molto importante per la qualità delle relazioni tra le due nazioni. L’obiettivo della visita, infatti, è fare in modo che ci sia una maggior fiducia politica reciproca e una cooperazione sempre più efficace e concreta.delin: ladavanti al caffé all’uovoNel primo giorno ad Hanoi il re e la regina delhanno avuto, prevedibilmente, un’agenda pienissima. Dopo una cerimonia commemorativa al mausoleo di Ho Chi Minh, sono stati accolti ufficialmente al palazzo presidenziale dal presidente Luong Cuong.