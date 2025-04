Gamberorosso.it - "Masterchef? È un talent show, non impari a cucinare. Tutti pensano di voler fare gli influencer". Intervista a Giusina in cucina

Una self made woman che con orgoglio rivendica la gavetta di giornalista precaria e che oggi si stupisce ancora per il successo, frutto un po' del caso, ma non solo. Giusi Battaglia, nota acomein, il programma che conduce su Food Network dal 2020, è amata dal pubblico per la sua semplicità e autenticità nel raccontare il cibo attraverso le ricette e le storie. Con la Sicilia nel cuore, quattro libri pubblicati, uno in arrivo, tre programmi televisivi, annuncia un nuovo format: Sagre d’Italia. Spera in un ritorno alladelle radici e a una comunicazione meno urlata. Milanese di adozione, a casa sua non manca mai il pane fatto in casa e lo sfincione. Per celebrare Milano e Palermo, le sue due patrie, sceglie il risotto con il limone di Siracusa e formaggio caciocavallo.