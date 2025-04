Lettera43.it - Massimiliana Landini Aleotti, chi è la donna più ricca d’Italia

Ottava nella classifica dei miliardari italiani di Forbes per il 2025,è lapiùdel nostro Paese con un patrimonio stimato di 7,2 miliardi di dollari. Pur avendo perso due posizioni, la vedova di Albertosi è confermata ancora davanti a tutte nei confini nazionali, mantenendo il primato che detiene ormai da circa 10 anni. Originaria di Lerici, in provincia di La Spezia, deve la sua fortuna all’aver ereditato dal defunto marito, scomparso nel 2014, la casa farmaceutica Menarini, leader nel settore delle big pharma. Sempre lontana dai riflettori, tanto da limitare quasi completamente le sue apparizioni in pubblico o le interviste con la stampa, ha lasciato ogni ruolo attivo nell’azienda a due dei suoi tre figli, Lucia e Alberto Giovanni.Chi è, lapiùsecondo Forbescon il marito Alberto negli Anni 90 (Imagoeconomica).